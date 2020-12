Ronaldo va in vacanza a Dubai con l’ok dell’Asl Torino. Al rientro potrà allenarsi senza quarantena

Cristiano Ronaldo va in vacanza a Dubai. L’Asl Torino gli ha dato l’ok. Al rientro potrà tornare subito ad allenarsi, basterà sottoporsi al tampone. Niente quarantena, come previsto invece per i comuni cittadini dal Dpcm. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Né CR7 è l’unico giocatore – nemmeno della Juventus – ad aver scelto la meta esotica. La rosea scrive:

“I calciatori però seguono altre strade. Negli ultimi mesi è stata sdoganata una modalità di allenamento in isolamento, con tamponi regolari, ormai tipica del calcio. Per la Asl di Torino, sempre interpellata dalla Juventus da marzo a oggi, non ci sono problemi: i giocatori possono stare in isolamento e avere contatti solo con il gruppo squadra, effettuando regolari tamponi al ritorno nei giorni successivi. Perciò chi andrà in vacanza all’estero al rientro non dovrà sospendere l’attività per fare la quarantena ma dovrà soltanto rispettare l’isolamento: no alla normale vita sociale, sì all’attività sportiva e alle partite”.