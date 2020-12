Rezza: “Riapertura delle scuole? E’ ancora troppo presto per parlarne”

“Dobbiamo tenere bassa la circolazione virale. L’incidenza di nuovi casi è ancora elevata. Difficile così parlare di ripresa di tutte le attività”

Il direttore generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia. Ha parlato anche della riapertura delle scuole. E’ un traguardo auspicabile, ha detto, ma è ancora troppo presto per parlare di un ritorno in aula.

“La riapertura delle scuole è un traguardo per molti auspicabile che possa verificarsi il prima possibile con la riprese delle attività dopo le feste natalizie. Credo, però, sia ancora presto per parlare di apertura di scuole perché dobbiamo tenere bassa la circolazione virale. La velocità di circolazione virale Rt è sotto a 1, intorno allo 0,8. Nonostante ciò l’incidenza di nuovi casi è ancora elevata. Se noi abbiamo tanti casi e un Rt inferiore a 1, comunque ci saranno molti contagi. Difficile così parlare di ripresa di tutte le attività”.