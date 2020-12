Repubblica: Napoli non pervenuto, in grande difficoltà contro la Real Sociedad

Insigne e compagni hanno avuto un atteggiamento attendista contando sui due risultati utili per passare il turno. La squadra si è resa pericolosa solo con Lozano. I cambi di Gattuso non hanno cambiato l’equilibrio

“Napoli non pervenuto”, anche se qualificato, scrive Repubblica Napoli commentando la partita di ieri tra la squadra di Gattuso e la Real Sociedad, valida per il passaggio ai sedicesimi di Europa League.

Il Napoli si è trovato in difficoltà di fronte alla partenza aggressiva della Real, che per passare doveva necessariamente vincere, data la classifica.

“Insigne e compagni hanno avuto invece un atteggiamento attendista, contando troppo sul vantaggio di avere a disposizione due risultati per superare il turno”.

Il quotidiano scrive:

“Non pervenuto il Napoli, in grande difficoltà contro la abilità nel palleggio dei baschi e costretto solo a difendersi, a tratti in evidente affanno”.

Un grave errore di Maksimovic ha rischiato di mandare gli spagnoli in porta. A risollevare le sorti della partita e del futuro del Napoli in Europa League è stato il gol di Zielinski. Ma neanche dopo l’equilibrio in campo è cambiato.

“Nemmeno l’episodio favorevole ha cambiato però l’inerzia della gara e anche nella ripresa la Real Sociedad ha continuato a comandare, arrivando spesso a un passo dal pareggio. Poche invece le chance in ripartenza per il Napoli, che si è reso pericoloso soltanto con Lozano. Vani anche i tentativi dei compagni di appoggiarsi a Mertens, raramente capace di far salire la squadra. E i cinque cambi di Gattuso non hanno impedito ai baschi di spingere fino alla fine, trovando il meritato pari con il solito Wilian (46’) e pure la qualificazione, per il ko dell’Az in Croazia.