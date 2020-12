Repubblica: “Maresca candidato sindaco di Napoli col centrodestra, il caso al Csm”

Dopo il via libera di Berlusconi. La legge non consente ai magistrati l’iscrizione a un partito ma Maresca ha sempre ribadito di muoversi al di fuori dei partiti.

Il via libera di Silvio Berlusconi alla candidatura a sindaco di Napoli di Catello Maresca (sostituto alla Procura generale) apre discussioni politiche e non solo. Oggi Repubblica Napoli, con Dario Del Porto, sente il procuratore generale Luigi Riello.

Repubblica ricorda che

La legge riconosce ai magistrati, come a ogni altro cittadino, libertà di espressione e il diritto di partecipare alla vita pubblica. Non è consentita invece l’iscrizione a un partito, ma l’ex pm, che fra le altre indagini coordinò quella sulla cattura del superlatitante Michele Zagaria, ha sempre ribadito di muoversi fuori delle formazioni politiche, al di là di quale schieramento dovesse poi sostenerlo in caso di formalizzazione della candidatura.