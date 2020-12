Repubblica: Gattuso ha scelto un Napoli a trazione anteriore nonostante l’emergenza in attacco

Repubblica Napoli commenta la sconfitta del Napoli contro la Lazio, ieri sera all’Olimpico. La seconda in trasferta in quattro giorni dopo quella contro l’Inter a San Siro.

“Niente recriminazioni, questa volta. Gli azzurri hanno deluso e sono stati condizionati troppo dalle assenze. Era uno scontro diretto per la zona Champions e Gattuso ha deciso di giocarselo senza fare troppi calcoli, schierando il Napoli a trazione anteriore (con il modulo 4-2-3-1) nonostante la emergenza in attacco “.

Mancavano lo squalificato Insigne e gli infortunati Mertens e Osimhen. All’ultimo secondo è venuto meno anche Llorente, per una lombalgia.

“Il forfait non ha però cambiato i piani degli azzurri, che si sono lo stesso presentati all’Olimpico con la formula a quattro punte, promuovendo tra i titolari Petagna e Politano”.

Il quotidiano scrive:

A mancare è stata anche la solita carica di Gattuso alla squadra.

“È mancata pure la carica di Gattuso, che è stato costretto a cedere al suo vice Riccio il comando delle operazioni, per i fastidi alla vista di cui continua a soffrire. Il tecnico è rimasto seduto in panchina e si è alzato soltanto dopo una ventina di minuti, quando due parate consecutive di Reina hanno negato il pareggio a Fabiàn e poi a Zielinski. È stato il momento migliore del Napoli, che però come spesso gli capita non è riuscito a sfruttare le sue occasioni”.