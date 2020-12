Su Repubblica dopo Crotone “tra Fabiàn e Demme, il primo è nettamente superiore tecnicamente. Ma il secondo difende meglio”

La vittoria di domenica scorsa contro il Crotone non sposta ovviamente di molto i giudizi sul Napoli, considerando che il Crotone non è una formazione di vertice e che ha giocato il secondo tempo in 10 uomini. Ma, scrive Guido Trombetti su Repubblica, la gara ha sollevato un interrogativo sulla coppia Demme-Bakayoko che potrebbe essere la migliore per sostenere il centrocampo voluto da Gattuso, il che farebbe nascere un ballottaggio Demme-Fabian Ruiz

Una coppia che garantisce una grande copertura. Addirittura, rende più svelta la manovra che soffre l’eccesso di tocchi di Fabiàn Ruiz nelle ripartenze. Il punto è che tra Fabiàn e Demme, il primo è nettamente superiore tecnicamente. Ma il secondo difende meglio ed è più semplice e lineare nell’impostazione.