“Mi par di stare davanti a una lanterna magica, guardo gli omini e i cavallucci davanti a me, che si fanno in qua e in là, e spesso mi chiedo se non si tratti di un’illusione ottica.” Piotr, la lanterna magica di Goethe!

😏 ‘O maletiempo, ‘e sette ‘a sera, Portu da solo annanza ‘a porta e Minotti che ti schiatta in corpo peggio di una telefonata di domenica mattina alle otto. Insomma i primi venti minuti …

🤓 Vorrei capire seriamente secondo quale criterio l’arbitro non ha fischiato fallo su Chucky ed espulso il difensore spagnolo! Si sarà ispirato al miglior arbitro del mondo? Il Kung Fu Soccer

😁 Il tacco e vabbè, il primo sombrero e vabbé, ma sul secondo Mario Rui ha preso la ola anche dai pastori del presepe…

😜 Catenaccio e contropiede, Insigne terzino. Non so se mi piace ma finalmente è una squadra concreta, umile, brutta e coesa!

🙄 Meritavano ampiamente il pareggio ma perché Petagna non ha tirato? E perché Ghoulam in area di rigore si gira di schiena? Ma soprattutto perché hanno dato cinque minuti di recupero? Interrogativi che resteranno inevasi.

Primo obiettivo stagionale raggiunto. Qualificazione e primato. Senza Osimhen con Di Lorenzo che non si riposa da un mese, con un Demme in più e un Dicembre che ci dirà se possiamo sognare.

Forza Napoli Sempre e Comunque

E che Maradona v’accumpagne