Piccinini: «Caso Suarez? A Paratici contesto la leggerezza, vicenda non bella a livello d’immagine»

Nel corso del salotto di ‘Sky Calcio Club’ il giornalista Sandro Piccinini ha parlato della questione relativa al caso Suarez e al coinvolgimento di Paratici nell’inchiesta. Dagospia riprende le sue parole.

“Noi non sappiamo quali dichiarazioni ha rilasciato ai magistrati Paratici, ma c’è la giustizia sportiva. Io contesto a Paratici la leggerezza di aver pensato che il superamento dell’esame potesse portare all’ottenimento della cittadinanza pochi giorni dopo, non c’erano proprio i tempi.

Ora bisogna capire il coinvolgimento per la giustizia sportiva essendo Paratici un tesserato, avendo ricevuto l’avviso di garanzia evidentemente la giustizia sportiva lo considera coinvolto. Non so se la Juventus possa essere coinvolta visto che il calciatore non è stato tesserato, ma lui magari a livello personale qualcosa rischia essendo coinvolto in prima persona. Adesso andranno valutati tutti gli aspetti. Sicuramente c’è stata leggerezza e non è molto bello a livello di immagine”.