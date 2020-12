Papin: “Io ero meglio di Benzema, sono il secondo miglior attaccante di Francia”

Jean-Pierre Papin, ex giocatore del Marsiglia e del Milan tra le altre e oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Equipe su chi sia il miglior attaccante del calcio francese.

Benzema mi è sempre piaciuto, si vede che ha qualcosa in più degli altri, è a suo agio in ogni tipo di sistema sia da un punto di vista tecnico che fisico e riesce sempre a trovare una soluzione. Per me però è Bernard Lacombe il più grande, è il simbolo di Lione e Bordeaux dove ha giocato. Io sono al secondo posto.