A Napoli non ci sono i biglietti per metro e bus, la ditta fornitrice è in crisi

Sul Mattino. Nelle edicole mancano soprattutto quelli da 1,10. La Giroservice, azienda responsabile della distribuzione, ha debiti per circa un milione e 300 mila euro

Sono giorni che in tutta la città non si trovano i biglietti per bus e metro, soprattutto quelli da 1,10. Edicole e tabaccai espongono cartelli che avvertono i viaggiatori dell’assenza dei titoli di viaggio. Il Mattino spiega perché.

Il problema è la crisi finanziaria che ha colpito la Giraservice, la società che ha vinto l’appalto per la distribuzione dei biglietti per conto del Consorzio UnicoCampania.

“Non è la prima volta che ritarda. C’è stato, in un passato non molto lontano, al termine del lockdown che ha comunque creato non poche difficoltà alla società, un primo problema e una montagna di debiti da pagare. Ha fatto un piano di rientro rispettato – in buona parte – fino ad ottobre. Poi ancora la crisi, poco più di 130 dipendenti già in difficoltà che sono andati alla Regione per cercare di trovare una soluzione a quella che si prospetta come una crisi senza via d’uscita”.

UnicoCampania ha indetto un vertice con tutte le società di trasporto pubblico locale aderenti per discutere il problema. Giraservice dovrà fare qualcosa, nel maggio 2021 scadrà l’appalto.

“Ha pochi giorni per darsi una regolata che in termini economici significa versare circa un milione e 300 mila euro. Il Consorzio vuole andare fino in fondo ed ha chiesto un parere legale sul contratto d’appalto”.