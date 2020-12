Messi ha già preso casa a Miami: un pied-à-terre da 8 milioni in un palazzo con ascensore per le auto

Lui l’ha detto: “Vorrei giocare negli USA, prima o poi”. Cadena Ser ricorda l’acquisto nella lussuosa Torre Porsche, a 25′ dallo stadio dell’Inter di Beckham

Messi l’ha detto in maniera piuttosto esplicita: “Mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti”. Per cui, in attesa di scoprire quando e dove, i media spagnoli hanno immediatamente riportato alla luce l’acquisto che il campione argentino ha fatto un annetto fa a Miami: una casetta da 8 milioni di euro nella lussuosa Porsche Design Tower. Un condominio con poche pretese, che ha tra le altre cose un’ascensore… per le auto.

La saga dell’addio di Messi al Barcellona va avanti. Ma il dettaglio dell’acquisto della casa è un gran classico delle voci di calciomercato. E per Cadena Ser l’acquisto dell’appartamento a Miami è un link forte: l’approdo ideale per la superstar sarebbe l’Inter di Beckham.

Il grattacielo vista mare è stato inaugurato nel 2014 e si trova a soli 25 minuti di auto dall’Inter Miami Stadium. Indizi, per ora.