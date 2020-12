McEnroe, Federer, l’Argentina… il tennis era il “secondo sport” dell’ultrà Maradona

In Davis Maradona era un ultrà. Nel 2006, contro la Svezia, a partita in corso, manda un bacio dalla tribuna a Robin Soderling che protestava per le intemperanze del pubblico, aumentando la carica dei tifosi sugli spalti. E fa di peggio contro Lleyton Hewitt con la folla che attacca in massa lo scatenato australiano. Segue la squadra argentina fino a Mosca, per la sfortunata finale persa con Safin, che alla fine stringe onorato la “mano de Dios”.

Nella finale di Davis contro la Croazia del 2016 a Zagabria, con Del Potro e Delbonis che vincono la prima storica coppa per l’Argentina, Diego quasi scende in campo insieme ai giocatori, come volesse giocare anche lui. Alla fine, commosso, ottiene in regalo la racchetta del trionfo da Del Potro: “È la più bella emozione che abbia mai vissuto in questi ultimi anni”.