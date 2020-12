Mattino: Osimhen non tornerà in campo prima di gennaio

Victor Osimhen non tornerà in campo prima del 2021. Lo scrive Il Mattino.

“Probabilmente (molto probabilmente) non rivedremo più in campo nel 2020 Victor Osimhen. Un mix di prudenza ma anche un recupero che va avanti a rilento spinge lo staff medico e Gattuso a non mettere fretta al nigeriano: salta il rientro anche la prossima settimana, ma le speranze di rivederlo magari con il Torino, il 23 dicembre, sono davvero vicinissime allo zero“.