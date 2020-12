La trasmissione “I soliti ignoti” non trova vip disponibili, 500 euro sono pochi

Libero: il programma di Amadeus non trova volti famosi perché paga troppo poco. Ma chi te la dà una visibilità da 5 milioni di spettatori per non fare niente?

Cinquecento euro per stare zitti e fermi, in prima serata su RaiUno. Ma il cachet è troppo basso e nessun vip si presta. Secondo Libero, che riprende la notizia da Dagospia, la produzione de I soliti ignoti non riesce più a trovare volti famosi disposti a partecipare allo show.

Il gioco a premi di Rai Uno condotto da Amadeus veleggia fisso sui 5 milioni di spettatori a sera, insomma è un tesoro di visibilità. Ma Libero sottolinea che i 500 euro lordi offerti siano ritenuti cifra “da figurante”, e lo stesso giornale scrive che è “onestamente bassa per gli standard tv”.

Ma, scrive il quotidiano di Feltri, “in questa faccenda di soliti tagli e soliti budget, a farci una figuraccia non è tanto la Rai (che, per inciso, ha tutte le ragioni nel cercare di tirare la cinghia) ma i vip sdegnati”.

“I soliti ignoti non è esattamente un programma di fisica quantistica né, oseremmo dire, faticoso: chi va lì non deve cantare, ballare, correre, giocare, recitare, indovinare risposte. Se sei infatti una identità misteriosa vip, tutto quello che devi fare è stare in piedi su un cubo, immobile, senza sorridere. Sì, certo, c’è la difficoltà di non tradire le proprie emozioni ma è sufficiente aver giocato un paio di volte, da piccoli, a “Chi ride per primo perde,” per riuscire nell’impresa. Se invece sei il concorrente, devi cercare di indovinare chi è chi. Anche in questo caso non serve alcun tipo di preparazione culturale”.

E poi: “in quali altri programmi possono arrivare (senza fare praticamente nulla) a 5 milioni di cristiani? Persino le fiction oramai raggiungono meno telespettatori”. E “dovremmo ricordare che nella versione vip il montepremi va in beneficenza: parliamo di 250mila euro, che possono diventare 500mila con il gioco del parente misterioso. Nemmeno questo basta per strappare un sì?”.