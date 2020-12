La storia del portiere dilettante che una volta ha fatto un tunnel a Maradona

Accadde il 7 agosto 1984, primo ritiro di Diego, in un’amichevole contro il Grosseto: “Non mi accorsi che era lui, ridevano tutti: compagni, spettatori, arbitro”

Si chiama Gino Ferioli, faceva il portiere, e una volta ha fatto un tunnel a Maradona.

Ora che Maradona è morto e ognuno ha una piccola leggenda personale da raccontare, Ferioli può davvero dire di aver beffato – lui che era appena il portiere del Grosseto – il più grande giocatore della storia del calcio.

Accadde il 7 agosto 1984, in un’amichevole tra il Grosseto, che all’epoca era nel campionato Promozione, e il Napoli di Rino Marchesi.

Quell’estate – racconta il sito Quattrotretre – il Napoli era in ritiro a Castel del Piano, sulle colline del Monte Amiata, dove il sindaco Alvaro Giannelli fu costretto ad allestire addirittura un campeggio per ospitare l’oceano di tifosi arrivati per ammirare i primi giorni di allenamento di Maradona, appena acquistato dal Barcellona.

Nell’amichevole d’esordio, il 2 agosto, Napoli vince 13-1 sul Castel del Piano grazie a quattro gol di Maradona, due di Bertoni e De Rosa, uno di Dal Fiume, Penzo, De Vecchi, Puzone e a un’autorete. Poi, il 7 agosto, ecco l’amichevole col Grosseto.

A metà del primo tempo un retropassaggio sbagliato del grossetano Fugalli finisce dalle parti della linea laterale. Ferioli, allora 33enne con un lungo passato in Serie C, va a recuperare il pallone con i piedi fuori area:

«Non volevo buttarlo via, ma rientrare verso la mia porta, con la coda dell’occhio ho visto un calciatore del Napoli che arrivava in corsa e così, d’istinto, ho finto di calciare la palla verso il fallo laterale, ma con l’esterno destro me la sono riportata verso il centro e gli ho fatto un tunnel».

Ferioli manco si accorge di chi è quel giocatore. Glielo dice un compagno di squadra: “Hai fatto tunnel a Maradona?!”

«Ancora oggi ho nelle orecchie il boato incredibile degli oltre 10mila spettatori presenti sugli spalti, ho visto i miei compagni che ridevano, l’arbitro Bianciardi che rideva e, in quell’istante, Maradona non l’ha presa bene».