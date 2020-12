La Gazzetta di Cairo “dimentica” la contestazione dei tifosi del Torino alla squadra e a Cairo

Amnesia del giornale di proprietà del presidente del Torino. Che ignora completamente la squallida scena di ieri: ormai un rituale nel calcio italiano

Tu chiamale, se vuoi, amnesie. Ieri al Filadelfia si è ripetuto il solito squallido teatrino, tipicamente italiano, che va in scena ogni qual volta una squadra non ottiene i risultati sperati. Il confronto, o meglio una sorta di gogna, con i tifosi. Calciatori e allenatori a capoc chino, come ieri, lì zitti a subire il solito rito di slogan retorici tipo “andate a lavorare, c’è gente senza lavoro, andate a pascolare le pecore”. Una scena vergognosa, diciamolo pure.

I tifosi del Torino hanno contestato la squadra, i giocatori (in particolar modo Segre che si è fatto immortalare con la maglia di Dybala che gli aveva chiesto un parente) ma l’obiettivo principale è stato Urbano Cairo da sempre inviso ai tifosi granata. Anche perché la presidenza Cairo è all’insegna della modestia. E della parsimonia. Con risultati calcistici che possiamo serenamente definire mediocri.

Non a caso oggi la notizia della contestazione dei tifosi del Torino non compare proprio sulla Gazzetta dello sport che, per chi non lo sapesse, è di proprietà di Urbano Cairo. Nemmeno un rigo, nemmeno mezzo. La pagina dedicata al Torino è incentrata di Nkoulou. Immaginate cosa avrebbe pubblicato la Gazzetta se fosse stata una contestazione a Lotito: un’edizione straordinaria.

Sull’edizione torinese del Corriere della sera (sempre di Cairo) sono almeno comparse poche parole, il minimo indispensabile:

Oltre 300 tifosi del Torino si sono dati appuntamento ieri al Filadelfia per contestare società e squadra. Il culmine del pomeriggio è stato un faccia a faccia con il Toro al completo guidato da Vagnati e Giampaolo: qualche minuto di cori e insulti davanti ai giocatori con la polizia a presidiare.

Due invece le pagine di Tuttosport con ampio approfondimento sui dissapori dei tifosi nei confronti del club.