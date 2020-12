Juve-Napoli, martedì 22 dicembre si decide sul ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Alle 14.30 il Napoli si siederà a discutere per cercare di ribaltare le due sentenze negative arrivate dai precedenti giudizi

È il 22 dicembre la data stabilita dal Collegio di Garanzia del Coni per discutere il ricorso presentato dal Napoli sulle due sentenze già emesse riguardo la gara che non si è disputata contro la Juve il 4 ottobre. Il Napoli si siederà alle 14.30 per cercare di ribaltare il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione assegnatole