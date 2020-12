Insigne, una giornata di squalifica e 10mila euro di multa

La multa per espressioni irrispettose verso l’arbitro Massa nel corso di Inter-Napoli. Tornerà contro il Torino

Una giornata di squalifica per Lorenzo Insigne. Per lui anche 10mila euro di multa per espressioni irrispettose verso l’arbitro Massa nel corso di Inter-Napoli

