Il segretissimo piano B di Conte era mettersi in difesa. E così a dicembre l’Inter le ha vinte tutte

A Sky non hanno aspettato che gliene parlasse lui, e hanno esaminato l’andazzo vincente dell’Inter facendogli un po’ di conti in tasca.

Sei vittorie di fila in campionato. Persa l’Europa L’inter ha ritrovato l’Italia. Ma il secondo posto ad un solo punto dal Milan è il frutto di una svolta tattica: il famoso “piano B” , che sdegnato si era rifiutato di svelare in diretta tv a Fabio Capello . Non era mica un segreto: il passaggio al 3-5-2 molto più difensivo, che Conte aveva portato persino come tesi di laurea a Coverciano.

La “riscoperta” della fase difensiva – un fenomeno ormai palese anche in Premier, con Mourinho e Ancelotti – è il segreto alla base di tutto: dalla media di 1,53 gol a partita subiti tra settembre e novembre l’Inter è passata allo 0,83 nel mese di dicembre. Il tutto senza incidere sulla produzione offensiva: 2,07 gol fatti in media nel periodo tra settembre e novembre, 2 a dicembre. Per Sky è in linea anche il dato sulle “big chance” create (elenco che include tap-in davanti al portiere, conclusioni uno contro uno in area o calci di rigore): tra settembre e novembre l’Inter ne ha avute 2,31 a gara contro le 2 a gara di dicembre. Scende notevolmente la media passaggi, da 543 a 484.

Insomma è diminuito il giro palla ed è aumentata la ricerca della profondità con le verticalizzazioni. L’ha detto anche Bergomi:

“A inizio stagione invece la squadra si affidava sempre al pressing ultra offensivo giocando con il trequartista e puntando sul recupero palla nella metà campo avversaria. Una strategia che ha esposto l’Inter a tanti rischi, come i gol presi in ripartenza contro la Fiorentina in casa e il Milan nel derby”.

Il segreto di Conte, si scopre, era il tipo il segreto di Pulcinella.