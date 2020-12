Il Giornale: Napoli saluta Diego con un dramma di massa, Vicenza saluta Paolo Rossi con dolore composto 

“Nella lunga strada quieta, alberata, ricca di presenze rade, che non è controsenso in tempo di Covid, e che porta al vecchio stadio Menti, pareva fossero tutti lì, distanziati come vuole l’ordine pubblico, in attesa del nero macchinone che trasportava Paolo Rossi: non avvolti uno sopra l’altro come sarebbe capitato a Napoli“.