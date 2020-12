Il calendario per garantire terapie domiciliari e gratuite a bambini disabili

“Dodici scatti contro l’indifferenza”. L’iniziativa è di Carmen Manfellotto responsabile di Anef, per combattere i tagli della sanità campana

Il narratore Anton Čechov in un suo verso ci parlava de “l’indifferenza come di una morte precoce”, ma Carmen Manfellotto la responsabile di Anef (Accà nisciuno è fess’) Italia, il concetto lo combatte da 10 anni. Nel 2011 infatti con la sua associazione ha deciso di editare un calendario benefico “Dodici scatti contro l’indifferenza” – la locatdi Carmen Mion scelta è stata la sede dell’Accademia di Belle Arti diretta all’epoca delle foto da Giuseppe Gaeta – i proventi della cui vendita serviranno per garantire terapie domiciliari e gratuite a bambini disabili, ormai drasticamente ridotte o addirittura eliminate dalla sanità campana.

Il calendario per il 2021 ha ambassador popolari e sensibili: la giornalista Claudia Mercurio, volto noto dei talkshow calcistici, e due attori che uniscono talento e passione civile: Maria Bolignano e Paolo Caiazzo. La pandemia non ha fermato l’opera sorridente della Manfellotto che è oggi in grado, grazie ai propri sostenitori, di garantire ad un gruppo di bambini napoletani, che non possono permettersele, le seguenti terapie a domicilio: logopedia, psicomotricità, riabilitazione neuromotoria. Questi gli estremi per donare: associazione onlus ANEF – Accà nisciuno è fesso, IBAN: IT10M0711003400000000005482 BccNapoli (Via Roberto Bracco). C’è anche la possibilità di destinare il proprio il 5per1000 all’associazione ANEF con la formula “Adotta un bambino disabile” (C.F. 95156910630). Lo staff di Anef Italia, diretto da Carmen Manfellotto, è composto dai fisioterapisti Antonio Basile, Giovanna Pacifico, Vincenzo De Luca e dalla logopedista Maria Rosaria Manco.