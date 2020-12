Il Barcellona stenta ancora: con l’Eibar soltanto 1-1

I catalani chiudono il 2020 al 6° posto nella Liga, un anno fa erano primi. Senza Messi segna Dembélé, Braithwaite sbaglia un calcio di rigore

Il 2020 si chiude in calo, per il Barcellona, che resta al 6° posto della Liga dopo il pareggio interno con l’Eibar. La squadra di Koeman, priva di Messi che sta recuperando da un lieve infortunio, non è riuscita ad avere la meglio degli avversari, che conquistano un punto pesantissimo per la salvezza.

In avvio di partita, Braithwaite ha fallito un calcio di rigore e al 57′ l’Eibar è passato in vantaggio col gol di Kike. Gli ospiti sono stati raggiunti dalla rete del subentrato Dembélé al 67′, che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1.