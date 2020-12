Gravina: “Il rinnovo di Mancini? Non credo sarà complicato”

A Sky: “Avrei sicuramente evitato la Svizzera, ma sarà stimolante avere un’avversaria di caratura elevata. È un girone che non va sottovalutato, ma io sono tranquillo e sereno”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato a Sky Sport il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. All’Italia è toccato il gruppo C, insieme a Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

“È un girone impegnativo. Avrei sicuramente evitato la Svizzera, ma sarà stimolante avere un’avversaria di caratura elevata. E comunque quello con loro sarà un test che faremo già agli Europei. È un girone che non va sottovalutato, ma io sono tranquillo e sereno. Ora diventa molto importante il calendario di queste partite, la cadenza degli impegni”.

Sul momento difficile del calcio in epoca di pandemia.

“E’ stato un periodo difficile quello del lockdown, per le energie che abbiamo dovuto mettere in campo per ripartire. E’ stato altrettanto difficile e complicato ripartire, come lo è pensare di gestire oggi un momento di grande difficoltà, per il calcio professionistico e soprattutto dilettantistico. Siamo nel pieno delle difficoltà, l’auspicio è che quanto prima si possa restituire la fruibilità dei nostri eventi, del nostro spettacolo, delle nostre partite ai tifosi. Manca a loro e ai protagonisti in campo. Siamo impegnati, nel mezzo delle criticità, ma siamo convinti che quando riavremo il pubblico vorrà dire che avremo superato il momento di difficoltà”.

Sul contratto di Mancini:

“Prolungare il contratto di Mancini? Con Roberto abbiamo un rapporto straordinario, sono convinto che abbia una straordinaria sensibilità votata ad aumentare la sua passione verso i tifosi e coloro che amano la nostra maglia. Non credo sarà complicato, poi sappiamo che abbiamo ancora due anni che lo legano alla nostra Nazionale, valuteremo insieme il percorso per il futuro. E questo sarà un altro piccolo tassello che renderà il ruolo della Federazione più centrale a livello europeo, Mancini ha una grande capacità di trasmettere entusiasmo”.