Gomez canta l’inno della Juve. È bufera sui social (VIDEO)

I tifosi dell’Atalanta non hanno apprezzato quest’ennesimo gesto del calciatore prima della sfida contro i bianconeri

Il Papu Gomez torna di nuovo alla ribalta. Nonostante la panchina a cui Gasperini lo ha relegato per la sfida contro la Juventus, il calciatore dell’Atalanta è tornato a far parlare di sé sui social per essere stato intercettato dalle telecamere di Sky mentre cantava l’inno della Juventus. Sembra orami molto probabile che il Papu lascerà la formazione bergamasca a gennaio, dopo le divergenze con il tecnico, e dopo le indiscrezioni, peraltro non confermate da Paratici oggi, questo gesto è stato poco gradito dai tifosi dell’Atalanta.