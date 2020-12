Gazzetta: la Cina riduce gli ingaggi ai calciatori, Eder e Pellè vogliono tornare in Italia

La Cina ha dato mandato alla Federcalcio di abbassare il tetto degli stipendi dei calciatori a 3 milioni lordi, scrive la Gazzetta dello Sport e l’effetto è che gli italiani sono i primi a fare le valigie. Si riferisce a Eder e a Pellè. Il primo ha deciso di lasciare lo Jiangsu Suning, il secondo lo Shandong Luneng.

Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma la decisione è presa.

“Con le norme fiscali, al netto, si può offrire al massimo uno stipendio da 1 milione 750 mila euro a stagione. Nulla a che vedere con i faraonici ingaggi che negli anni passati hanno attirato giocatori come Oscar e lo stesso Pellé: il calciatore italiano più pagato con 15 milioni di euro netti all’anno. Se è per questo anche Eder porta a casa 10 milioni. Tuttavia entrambi hanno voglia di tornare in Italia”.