Gazzetta: al Napoli manca un leader come Ibra o CR7

L’organico del Napoli avrebbe potuto competere con Inter, Juve, Milan e Atalanta e invece le manca gente che sappia essere decisiva

La Gazzetta dello Sport parte da un’evidenza, il Napoli fatica a vincere negli scontri diretti con le squadre che contano.

Le vittorie nella fase iniziale contro Atalanta e Roma, al Diego Maradona, avevano alimentato l’illusione, tant’è che il Napoli era stato inserito nel giro delle pretendenti allo scudetto, da buona parte della critica nazionale.

Ma poi sono arrivate le sconfitte con Milan, Inter e Lazio per riportare alla normalità l’ambiente Napoli e evidenziare che la formazione di Gattuso mostra i muscoli solo con le squadre di medio-bassa classifica. Di sicuro la formazione di Gattuso ha perso elementi importanti come Mertens e Osimhen e forse gioca con un modulo che non le si addice, ma non è solo questione tattica, al Napoli sembra mancare il carattere per affrontare le grandi

finora è sempre stato detto che l’organico del Napoli avrebbe potuto competere con Inter, Juve, Milan e Atalanta. Il punto è che a questa squadra manca un leader, un giocatore che sappia strigliare i compagni in campo e imporsi nel gruppo. Manca un Ibrahimovic, per intenderci, un Lukaku o un Ronaldo, gente che sa essere decisiva. Osimhen è troppo giovane ed ha bisogno di crescere, così come né Insigne né Mertens hanno il carattere dominante in questa squadra.