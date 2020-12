Gattuso: «Alla fine ci è andata bene. Il contratto? Vediamo»

«Oggi chi è entrato dalla panchina, ha dato poco. Potevamo fare meglio, non siamo stati bravi. Giuntoli non ha detto che siamo vicini alla firma»

Gattuso dopo l’1-1 contro l’Az Alkmaar.

«Potevamo chiuderla, non siamo stati bravi. Non un grandissima prestazione. Alla fine ci è andata bene, abbiamo dato tanto campo a loro. Ci stava anche la sconfitta oggi. Non era facile oggi».

«Potevamo fare meglio, potevamo leggere un bel po’ di situazioni. Oggi chi è entrato dalla panchina, ha dato poco. C’è rammarico perché con un po’ di attenzione potevamo portarla a casa. La squadra crea, è un segno positivo. Potevamo gestirla un po’ meglio».

«Ci sono le cose positive. Però dobbiamo parlare prima di quelle negative. Non c’è stata buona gestione. Abbiamo giocato con una squadra vera che sa giocare a calcio, con velocità. Adesso testa a Crotone, stasera abbiamo speso tanto. E poi ce la giocheremo con la Real Sociedad».

«Giuntoli non ha detto che siamo vicini. Vediamo. Vediamo quando si firmerà. La priorità è il lavoro, il quotidiano. I contratti non mi fanno impazzire. Posso lavorare anche con contratti di 4-5 mesi».

«Osimhen? Bisogna far di necessità virtù. Allegri mi diceva sempre: pazienza, l’importante è che arriviamo a undici. Oggi sono stato contento di come è entrato in campo Petagna. È inutile ribadire che ci manca Osimhen».

«So di avere una squadra forte, non so se ce la possiamo giocare fino all’ultima giornata per lo scudetto. Dobbiamo garantire continuitò e poi tireremo le somme»