Garanzini: di fronte alla magia di Insigne qualsiasi squadra non può che togliersi il cappello

Lo scrive Gigi Garanzini su La Stampa, commentando il pareggio tra Napoli e Torino di ieri sera. Il Toro ha provato a giocarsela concedendo poco o nulla. Ed è riuscito anche ad andare in vantaggio con Izzo. Ma Insigne ha rovinato la festa.

“Da lì alla fine non stava davvero succedendo granché. Fino alla magia di Insigne, davanti a cui qualsiasi squadra, non solo il povero Toro, non può che togliersi il cappello“.