Fiorentina, Prandelli positivo al Covid. La squadra va in bolla

Lo comunica il club. L’allenatore viola è già in isolamento. Secondo quanto scrive Fiorentina.it si temono altri contagi in squadra

La Fiorentina ha appena comunicato la positività al Covid dell’allenatore, Prandelli. La squadra è in bolla. Secondo quanto riporta Fiorentina.it, si temono altri casi nello spogliatoio.

Questo il comunicato del club.

“ACF Fiorentina comunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di Mister Prandelli. L’allenatore viola è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti”.