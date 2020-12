De Laurentiis: “Mi aspetto il ribaltamento di una sentenza iniqua”

Ottimismo. E’ la parola chiave. Aurelio De Laurentiis esce sollevato dall’udienza al Coni sula sconfitta a tavolino per Juve-Napoli. E si aspetta che la sentenza dei primi due grandi sia ribaltata. Una sentenza che il Presidente del Napoli definisce “iniqua”:

“ Mi aspetto che secondo equità e giustizia venga cancellato un giudizio iniquo che è stato forzatamente portato sul tavolo. Noi abbiamo sempre rispettato tutto, io ho sempre rispettato la Lega, la FIGC, il CONI e la Giustizia in senso generale. A un certo punto non è che uno fa di testa propria”.

“Molto complicato fare le udienze in video come l’altra volta. Oggi oggi c’era un parterre di gente preparata che si era studiata le carte , gli avvocati hanno avuto anche un percorso più semplice e breve. Non siamo stati due ore a parlare, sono prudentemente ottimista. Dovrebbe competere alla procura sempre”.

De Laurentiis poi si lascia andare ad un discorso più generale sullo stato del Paese:

“Io ho deciso di non andarmene quando avevo 19 anni e quindi in questo paese ci voglio rimanere. Sono uno che non abbandona mai la capacità di combattere e spero che dalle prossime elezioni questo paese cambi, ma dal punto di vista della Costituzione e degli italiani. Gli italiani dovrebbero votare tutti e metterei una multa da 100mila euro per chi non va a votare… Qui noi abbiamo una squalificata rappresentanza degli italiani da 50 anni al Governo. E 50 anni sono tanti. Hanno minato il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, che classe dirigente avremo noi per i prossimi ventenni?”