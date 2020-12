CorSport: probabilmente Mertens andrà nello stesso centro di Osimhen per la riabilitazione

La distorsione interessa anche i legamenti, ma è meno grave del previsto. Dovrebbe rientrare in campo il 10 gennaio, contro l’Udinese

Il Corriere dello Sport scrive dell’infortunio di Mertens. Ieri il Napoli ha emesso il comunicato ufficiale sulle condizioni del belga: “trauma discorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale”.

Ovvero, spiega il quotidiano sportivo,

“gli esami diagnostici hanno evidenziato una distorsione con interessamento dei legamenti, è vero, ma il problema non è talmente grave da essere catalogato nel secondo grado”.

Mertens avrà bisogno di un mesetto, per recuperare. Dipenderà naturalmente molto dalla sua capacità di risposta alle terapie. La riabilitazione sarà effettuata in Belgio (è partito ieri sera), forse nello stesso centro in cui si cura Osimhen. Il Corriere dello Sport fa due ipotesi.

“O con un fisioterapista della Nazionale belga oppure al centro Move to Cure di Anversa, dove in questi giorni sta lavorando Osimhen”.

Non è ancora certa la data del ritorno in campo. Quasi sicuramente tornerà il 10 gennaio, per la trasferta con l’Udinese, ma a seconda del suo percorso, potrebbe anche rientrare prima, contro lo Spezia, il 6, valuterà il dottor Canonico.