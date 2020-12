CorSport: Osimhen, altre due o tre settimane di stop, forse in campo contro la Lazio

C’è bisogno di altro tempo per trattare le conseguenze infiammatorie della lussazione. Si spera di recuperarlo prima di Natale

Victor Osimhen non è stato convocato per la trasferta del Napoli a Crotone. È la quinta volta che viene escluso dall’elenco dei calciatori a disposizione di Gattuso da quando si è lussato la spalla in Nazionale. E i tempi per il suo ritorno in campo, scrive il Corriere dello Sport, si allungano. Dovrà aspettare almeno un paio di settimane ancora, forse tre.

“Oltre alla lussazione vanno trattate anche le conseguenze infiammatorie strettamente connesse al trauma. I tempi di recupero non possono essere stabiliti con precisione, dipende tutto dalle risposte al percorso di riabilitazione, ma l’idea è che saranno necessarie altre due o forse anche tre settimane: la speranza è riaverlo prima di Natale, magari per il 20 dicembre con la Lazio, ma soltanto se non avvertirà più alcun fastidio”.