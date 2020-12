Corsport: Maradona non aveva l’ok dei medici per essere dimesso dalla Clinica Olivos

La cosa sarebbe riportata in un documento del 12 novembre riportato da La Nacion a firma del medico Luque e delle figlie Giannina e Jana

Il Corriere dello Sport riporta oggi alcuni aggiornamenti sulle indagini condotte sulla morte di Maradona. La Nacion ha pubblicato un documento risalente al 12 novembre firmato dal medico di Maradona in persona, il dottor Luque e dalle figlie di Diego Giannina e Jana

Maradona non aveva l’ok dei medici per essere dimesso dalla Clinica Olivos: c’era solo il consiglio, da parte di Swiss Medical, di proseguire il recupero in un centro specializzato. «Nessuno aveva il controllo del paziente» avrebbe riferito fonti investigative