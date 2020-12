Chiesa: «Sono sempre stato corretto con la Fiorentina, chiudo qui il discorso»

A Repubblica Torino: «Non voglio fare polemiche. Ringrazio la Juventus per aver fatto lo sforzo economico per comprarmi. Sono orgoglioso di essere qui e di vestire una maglia prestigiosa»

Su Repubblica Torino le parole di Federico Chiesa, neo acquisto della Juventus accusato più volte, dal presidente della Fiorentina, Commisso, di irriconoscenza verso il club.

«Mi sono comportato sempre in maniera corretta verso la Fiorentina e non voglio fare polemiche. Il discorso lo chiudo io qui. Ringrazio la Juventus per avermi cercato, per aver fatto lo sforzo economico per comprarmi. Sono orgoglioso di essere qui e di vestire una maglia prestigiosa».