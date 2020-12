Caso Suarez, per gli inquirenti la Juve fu avvisata delle indagini da una talpa

Repubblica e Corsera riportano le evidenti distonie tra quanto emerso dalle indagini e le motivazioni di Paratici e Chiappero sul motivo per cui non avrebbero più tesserato Suarez

Appare un mistero secondo gli inquirenti il motivo delle bugie del legale della Juventus Luigi Chiappero e del Managing Director della società Fabio Paratici sulla genesi dei rapporti intrattenuti con il Viminale per portare avanti la domanda di cittadinanza italiana di Suarez.

Ma Repubblica e Corriere della Sera oggi lanciano una sconcertante novità, secondo gli inquirenti infatti vi sarebbe stata una talpa che avrebbe informato la Juve delle indagini in corso

L’improvviso disinteresse della Juventus nei confronti del bomber uruguaiano Luis Alberto Suarez, mollato ancor prima di sostenere l’esame di lingua necessario per avere la cittadinanza italiana, potrebbe non essere spiegabile soltanto con scelte di calciomercato. Qualcuno potrebbe aver avvisato il club dell’inchiesta in corso.

Secondo Raffaele Cantone esiste il fondato dubbio che la dirigenza bianconera sia venuta a conoscenza delle intercettazioni telefoniche tra l’8 e il 14 settembre. Solo così si potrebbe spiegare l’improvvisa interruzione delle telefonate al Viminale per accertarsi sull’andamento della procedura e la decisione di non tesserare più Suarez.

Ad insospettire gli inquirenti anche l’improvviso cambiamento nel modo di parlare dell’avvocata Maria Turco, collaboratrice di Chiappero, con il direttore generale dell’università Simone Olivieri

«Dal mio punto di vista, se vuole dare l’esame lo dà esattamente come deve essere fatto, come fosse un semplice studente… con quelle modalità, corrette secondo quello che dice la normativa italiana… Non me ne frega niente». Una «inversione di rotta» totale, notano i pm, rispetto a un’altra telefonata di appena sei giorni prima, quando la stessa avvocata aderisce alle proposte di Olivieri e del professor Rocca (futuro esaminatore di Suarez) sull’anticipazione del test e «un corso intensivo mirato… con specifici compiti che poi si ritroverà all’esame»

Quello che proprio non convince è anche la spiegazione data dai vertici della Juve sul motivi che li ha portati ad accantonare Suarez e tesserare un altro calciatore. Sia Paratici che Chiappero infatti hanno testimoniato che la decisione è stata presa per evitare il rischio che la cittadinanza diventasse effettiva dopo il termine del 6 ottobre utile per l’iscrizione nelle liste della Champions League. Cosa smentita dai verbali della Dinacci

«L’urgenza della pratica era stata evidenziata dai miei superiori. Rabuano mi chiedeva un costante aggiornamento sulle interlocuzioni con Chiappero. Dissi a Chiappero di farmi sapere la data dell’esame perché poi c’erano dei tempi tecnici per il perfezionamento della pratica. Nel caso avremmo potuto sollecitare il Consolato per la fase istruttoria. Avrò parlato con lui 3 o 4 volte. In seguito, non avendo più sue notizie, l’ho chiamato al cellulare due, tre volte senza però avere risposta. Era prima del 14 settembre».