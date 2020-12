Calcio e Finanza: le Leghe europee dicono no alla Superlega

Il progetto supportato dall’Eca è stato bocciato dall’associazione che riunisce 36 leghe di 29 Paesi europei.

Arriva l’ennesimo parere negativo per la Superlega. secondo quanto riporta Calcio e Finanza infatti la European Leagues, associazione che riunisce 36 leghe di 29 Paesi europei, dice “no”

La creazione di un torneo riservato alle big europee nuocerebbe alla competizione sportiva e all’industria del calcio.

Il torneo così come immaginato infatti andrebbe solo ad accentuare, come mostra l’analisi realizzata da Kpmg per la European Leagues, il divario finanziario tra i campionati e soprattutto all’interno dei tornei stessi.

Alberto Colombo, vicesegretario generale della European Leagues commenta così su MF-Milano Finanza

«Di Superlega si parla puntualmente ogniqualvolta si sta ragionando sulla riforma delle competizioni europee esistenti (Settimana prossima, il 16 e il 17 dicembre, inizieranno gli incontri tra Uefa, European Leagues ed Eca per ragionare sull’assetto delle competizioni europee a partire dal 2024). Le voci sul progetto sono uno strumento di pressione di alcuni grandi club per ottenere una quota maggiore dei proventi, ma sia la European Leagues sia la Uefa hanno più volte chiarito che queste voci non hanno speranza di tradursi in realtà».