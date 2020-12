Branca, ex ds dell’Inter: “Provammo a prendere Hamsik, ma era troppo attaccato a Napoli”

L’intervista a Radio Marte: “Per Lavezzi erano soltanto voci. Non ci sono tanti giocatori come Marek, quando capimmo la situazione lasciammo stare”

Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte sul tentato acquisto di Marek Hamsik.

Ci abbiamo provato per Hamsik, mentre per Lavezzi erano soltanto voci. Su Marek capimmo subito l’attaccamento che aveva per Napoli, era veramente grandissimo, quindi abbiamo lasciato stare. Forse potevamo prenderlo prima, non ci sono tanti giocatori come lui, poi ovviamente conta aver dato risultati ai tifosi con il club.

Il Napoli sta cercando l’assestamento definitivo, anche l’Inter cerca continuità di risultati. Il campionato è anomalo visto il poco tempo per preparare le partite e la pandemia. Conteranno molto gli infortuni e gli stop per altri motivi. Presto ogni squadra raggiungerà il giudizio definitivo su quale sia la formazione migliore da schierare.