Amadeus: «Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo»

Il conduttore in conferenza stampa: «Posso ufficializzare la sua presenza in tutte le cinque sere, senza saltare nessuna partita del Milan»

Arriva la conferma ad un’indiscrezione trapelata nei giorni scorsi: Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo, per tutte e cinque le serate. A dichiararlo, nel corso della conferenza stampa di presentazione de “L’anno che verrà”, trasmissione di fine anno in programma su RaiUno, è Amadeus.

Amadeus ha anche aggiunto:

«Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri, uno per ogni serata».