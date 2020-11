Tuttosport: sentenza Juve-Napoli, norma della Figc potrebbe far risultare inammissibile il ricorso al Coni

Lo Statuto della Figc (articolo 30, comma 3) non ammette ricorsi al Coni contro sentenze che hanno sancito «la perdita della gara»

Dire che il ricorso del Napoli non è stato accettato non rende l’idea secondo l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega che la difesa azzurra è stata fatta a pezzi da Sandulli. Il club ha già fatto sapere che è pronto ad andare avanti per aver ragione e il prossimo step è quello del Collego di Garanzia del Coni

ma con che speranze di riuscita considerando la gravità della sentenza di appello? Considerando, oltretutto, che proprio in apertura delle motivazioni, il giudice Piero Sandulli menziona una decisione dello stesso Collegio del Coni («Preliminarmente, si intende ribadire un principio, più volte affermato dal Collegio di Garanzia del Coni, ovvero che: il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo»), una citazione non casuale, perché al di là del contenuto evidenzia come sull’argomento ci sia sintonia fra chi scrive la sentenza d’appello e l’organo che dovrebbe eventualmente prenderla in esame.

C’è poi un punto dello Statuto della Figc che va contro il Napoli

Il Napoli dovrà superare l’ostacolo giuridico dell’ammissibilità del suo ricorso al Collegio del Coni, perché lo Statuto della Figc (articolo 30, comma 3) non ammette ricorsi al Coni contro sentenze che hanno sancito «la perdita della gara»

Il ricorso al Coni dunque potrebbe risultare non ammissibile

Anche perché l’organo in questione è competente a valutare solo per la violazione di norme di diritto e/o per la omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Insomma, è una specie di Cassazione e difficilmente entrerà nel merito della vicenda, sviscerata in modo minuzioso dal Tribunale d’Appello federale, partito dal ricorso del Napoli per ampliare il discorso più in generale sul rispetto del protocollo.