Tuttosport: Milik potrebbe rinnovare a gennaio (per poi essere venduto a non meno di 20 milioni)

Il polacco soffre l’isolamento e teme di perdere l’Europeo. Il suo agente non ha escluso la possibilità di un prolungamento per una durata più lunga dell’attuale contratto

Tuttosport scrive dell’incontro avvenuto venerdì tra la dirigenza del Napoli e Milik, in compagnia del suo agente Pantak. Il polacco inizia a soffrire l’isolamento dal resto del gruppo di Gattuso.

“Milik sta soffrendo questo isolamento e teme anche di perdere gli Europei in programma dopo il campionato, ecco perché il suo agente ha voluto dare questa nuova apertura al club. La novità è che Pantak non ha voluto escludere nulla, nemmeno la possibilità di rinnovare il contratto entro la fine dell’anno. Con un accordo di più lunga durata rispetto a quello attuale (scadenza 2021), il Napoli potrebbe incassare non meno di 20 milioni dalla cessione dell’attaccante polacco, anche nella finestra di mercato di gennaio”.