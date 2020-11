“Terroni” non è diffamazione perché i terroni non esistono. Feltri assolto da un giudice di Cava dei Tirreni

Libero esulta in prima pagina: “la polemica giornalistica non è un testo per educande e neppure una lettura da fare in chiesa”

Se i terroni non esistono, perché la “razza terrona” come quella “polentona” non esiste, allora definire i meridionali “terroni” non è diffamazione. Lo ha sancito un giudice di Cava dei Tirreni, Nicola Mazzarella, che con una sentenza ha assolto direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri, per aver usato l’epiteto – «terroni» – in un suo articolo.

E’ proprio Libero che mette in prima pagina la notizia: “respinta la richiesta di risarcimento danni mossa da un cittadino campano, che ci accusava di odio razziale e di diffamare i meridionali, e lo ha condannato a rifondere tutte le spese”.

Ovviamente la sentenza viene letta da Libero con i toni della vittoria politica.

“Il magistrato ha il merito di prendere le cose per quel che sono, non ingigantirle per ottenere un titolo di giornale e ricordare a tutti che nei tribunali si dovrebbero discutere questioni serie, torti e ragioni, diritti e doveri, non polemiche da cicisbei. Mazzarella sa che la giustizia è cosa sacra, non va usata come cassa di risonanza di controversie televisive, giornalistiche o di fazione né tanto meno come laboratorio di indottrinamento politico e culturale”.

“Il verdetto stabilisce che, visto che la razza terrona, come la razza polentona, non esistono, perché gli italiani costituiscono un unico aggregato sociale e giuridico, parlare di terroni in genere non è diffamazione, perché il reato richiede destinatari chiaramente individuabili”.