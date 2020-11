Sky: Zielinski ha sofferto il Covid più di Elmas, ha bisogno di più tempo

Per tornare ai livelli pre contagio, il polacco dovrà attendere ancora qualche partita. Il virus, su di lui, è stato evidentemente più forte

La convalescenza di Zielisnki e quella di Elmas, dopo il Covid, sono differenti. Il polacco del Napoli ha accusato di più la malattia rispetto al macedone. Lo conferma Sky Sport, che parla di maggior tempo di recupero per Piotr in vista del raggiungimento della sua condizione fisica ottimale.

Secondo quanto riferisce l’emittente, Zielinski ha sofferto più del compagno di squadra la positività al Covid e, per tornare ai livelli precedenti al contagio, dovrà attendere per questo motivo qualche gara in più.