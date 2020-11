Sky: il Napoli ha ribadito agli agenti di Milik che andrà via solo per 18 milioni

Niente scambi sul mercato. Il club vuole il valore dell’attaccante. Che ha intenzione di andar via a gennaio

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Arkadiusz Milik ha intenzione di lasciare il Napoli a gennaio. Vuole tornare a giocare e nel Napoli non ci sono prospettive. Il club partenopeo ha spiegato agli agenti del polacco che sul mercato non accetterà di cederlo dietro scambio con altri giocatori. Il suo prezzo è di 18 milioni. Su questo il Napoli non transige. Sky spiega che ci sono diversi club interessati all’attaccante.