Gazzetta: L’Inter vuole Milik per gennaio, pronto allo scambio con Vecino

Vecino piace a Gattuso e sarebbe un ottimo sostituto per Bakayoko, ma un’ulteriore possibilità potrebbe arrivare dal riscatto che il Napoli deve ancora pagare per Politano

L’Inter è pronto a nuove mosse di mercato per la sessione di gennaio che, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, vedranno nel mirino nerazzurro anche l’attaccante del Napoli Milik. L’Inter punterà allo scambio ed è pronto a sacrificare Vecino.

La situazione di Milik è di fatto da separato in casa e, avendo il contratto in scadenza, da febbraio è libero di firmare con chi vuole.

L’Inter però potrebbe tentare di convincere De Laurentiis alla cessione anticipata e le strade sarebbero due: uno scambio con Vecino – che piace a Gattuso e garantirebbe una vera alternativa per muscoli e centimetri a Bakayoko nella mediana azzurra, ma attualmente ancora fermo ai box per infortunio – oppure con un ulteriore sconto sui 18 milioni che il Napoli chiede per il polacco.