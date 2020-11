Sky: Bakayoko recuperato, Osimhen non ce la fa

Il francese ha superato i postumi della sindrome influenzale, mentre l’attaccante non è nelle condizioni giuste per essere a disposizione di Gattuso

Gattuso potrà contare su Tiemoué Bakayoko, anche se è incerto il suo impiego dal primo minuto. Notizie negative, invece, per quanto riguarda Victor Osimhen che con ogni probabilità non sarà della partita per l’infortunio alla spalla rimediato in nazionale. A riportarlo è Sky Sport, alla vigilia della partita col Milan.