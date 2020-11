Ruggeri sulla morte di Maradona: “Non può essere, non può essere”

Uno dei grandi compagni di squadra di Diego in México 86 ha appreso incredulo la notizia della morte di Maradona in diretta a ESPN

Subito dopo la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona, Oscar Ruggeri, uno dei grandi compagni di Diego durante la sua carriera calcistica, dal titolo vinto con il Boca, all’indimenticabile titolo di México 86, ha parlato a ESPN

“È incredibile. E sembra che si stia aspettando di sentirsi dire che non era niente. Che follia … Stavamo parlando tutti, con il gruppo (di campioni dall’86)… Non volevamo anticipare la pandemia, perché avevamo paura di stare insieme e che succedesse qualcosa. Non potevamo parlarci né vederci. Pazzi, che … “