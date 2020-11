Roma-Cluj, giallorossi in campo col lutto al braccio per Gigi Proietti

Un gesto dedicato all’attore, grande tifoso giallorosso, morto il 2 novembre, nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni

La Roma scenderà in campo contro il Cluj, all’Olimpico, con il lutto al braccio in onore di Gigi Proietti. L’attore, scomparso il 2 novembre, nel giorno del suo compleanno, era un grande tifoso romanista e il club giallorosso ha deciso di dedicargli un gesto simbolico. La sfida è in programma domani alle 18.55.

Nel ricordare Proietti, la Roma ha pubblicato sul suo sito alcune interviste all’attore. In una di esse Proietti raccontava di essere diventato tifoso giallorosso nel 1970, quando accompagnò un amico a vedere Roma-Napoli. Da quel momento fu amore per sempre.