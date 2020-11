Rocchi a Milanello: incontro di un’ora e mezza con i giocatori del Milan

Lo scrive Tuttosport: l’ex arbitro ieri ha spiegato qualche episodio controverso e sciolto alcuni dubbi ai rossoneri

Da quando non arbitra più, Gianluca Rocchi è un consulente delle relazioni istituzionali della CAN. Stando a quanto riporta Tuttosport, ieri è stato a Milanello dove ha incontrato i giocatori e i dirigenti del Milan, rispondendo alle loro domande.

Ibrahimovic ad esempio ha chiesto spiegazioni per l’ammonizione rimediata nel derby per un gomito alto e l’ex arbitro gli ha spiegato che si tratta di provvedimenti adottati per l’incolumità degli atleti.