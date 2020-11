Rizzoli risponde a Marotta e apre al dialogo

Il designatore degli arbitri a Sky precisa «Le regole le fa l’Ifab e lì ci sono persone che preferiscono un errore del campo e una tecnologia che eviti le cose più clamorose»

Il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli risponde in diretta a Sky ieri sera alle poteste dell’AD dell’Inter Marotta dopo la partita col Parma sul vuoto normativo e regolamentare, che c’è

«Da quest’anno abbiamo istituito un nuovo ruolo di raccordo tra arbitri, club e Federazione: è la figura di Gianluca Rocchi, che ha già iniziato ad andare a confrontarsi con le squadre. Servirà a migliorare i rapporti, a spiegarsi e a capire quali sono le aspettative di giocatori, tecnici e dirigenti».

Marotta risponde scrivendo in diretta a Sky per chiarire che Rocchi non è stato presentato ufficialmente, ma Rizzoli insiste spiegando che gli incontri sono già cominciati, anche se Rocchi non è la soluzione a tutto

«Non sarà un ufficio reclami»

Questa è una scelta che va nel senso dell’ascolto e della collaborazione, anche se Rizzoli è chiaro

«Le regole le fa l’Ifab e lì ci sono persone che preferiscono un errore del campo e una tecnologia che eviti le cose più clamorose» E sintetizza: «Più che cambiare il protocollo applicarlo bene e arbitrare meglio per usarlo ancora di meno».