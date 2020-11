Repubblica: scuola, i licei verso il ritorno parziale in aula il 7 gennaio

Irrealistica l’ipotesi di rientro in presenza il 9 dicembre, come valutato inizialmente. Più probabile dopo la Befana, almeno per le prime e le quinte

Sembra allontanarsi l’ipotesi di rientro in classe per gli alunni dei licei italiani il 9 dicembre. Era questa la data valutata dal governo, almeno per le prime classi superiori e le quinte, ma, scrive Repubblica, la data più realistica potrebbe essere quella del 7 gennaio, dopo le vacanze di Natale.

“Da oggi al giorno dopo la Befana c’è un mese e mezzo di tempo per affrontare le tre grandi questioni che hanno messo in crisi una scuola arrivata all’appuntamento del 14 settembre impreparata: i trasporti, il tracciamento dei contagi interni, in particolare quello dei docenti, e il carico straordinario di assenze in cattedra dovute a un arruolamento fallimentare. Il ministero dell’Istruzione, con i suoi uffici, sta lavorando con quella data come orizzonte”.